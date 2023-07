"Rien ne marche pour les convaincre" : à Corfou, des habitants refusent de quitter leur village encerclé par les flammes

Après l'évacuation préventive de 2466 personnes lundi, les appels à quitter des zones touristiques et des villages montagneux ont rythmé la journée de mardi. En tout, cinq messages ont été envoyés par les services d'urgence, et notamment à destination des habitants de Loutses, où les oliveraies recouvrent les flancs de la montagne. Mais si quelques centaines de résidents - 200 Grecs et 100 touristes - ont rejoint la zone balnéaire d'Acharavi en toute sécurité, les plus jeunes ont, eux, exclu de quitter leurs terres, préférant rester sur place pour sauver ce qui peut encore l'être.

Aux côtés des pompiers, le visage protégé par des masques FFP2, c'est armés de quelques tuyaux d'arrosage et de beaucoup de courage que certains ont pu empêcher qu'une école ne soit elle aussi détruite par les flammes, comme a pu le raconter notre envoyée spéciale sur place.