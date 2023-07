Incendies en Italie : Palerme encerclée par les flammes, deux corps calcinés retrouvés près de l'aéroport

Des températures toujours plus étouffantes, et des flammes de plus en plus imposantes. Depuis plusieurs jours, l'Italie fait face à une importante vague de chaleur, durant laquelle les températures atteignent des sommets. Lundi 24 juillet, jusqu'à 47,6°C ont été enregistrés à Catane, en Sicile, selon la Protection civile locale.

Dans le même temps, les pompiers font face à de nombreux incendies dans la région. Les flammes, attisées par la chaleur, se propagent sur les collines de Monte Grifone, au sud de Palerme. L'aéroport de Palerme a même dû être fermé pendant plusieurs heures ce mardi matin, en raison de la proximité du feu. Il a rouvert peu à peu à compter de la mi-journée. Un hôpital a aussi été brièvement évacué, et le transport ferroviaire est également affecté.