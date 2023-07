Incendies : une vidéo montre-t-elle un pyromane mettre le feu à une forêt de Palerme ?

Sur la séquence, un homme à scooter avance sur un chemin sinueux avant de s'arrêter sur le bas-côté. Il se penche vers le flanc de la montagne avant de repartir. La vidéo est coupée et quelques instants après, un départ de feu est visible à l'image. En haut à gauche, le logo des Carabiniers, l'équivalent italien de la Gendarmerie nationale, est clairement identifiable. De quoi donner de la crédibilité à cette vidéo. "Regardez ce que capture une caméra de surveillance posée par les gendarmes italiens à Palerme, en Sicile qui est entourée de feux ! Réchauffement ? Non, des sal*pards qui les allument", explique par exemple Silvano Trotta, un amateur de fausse information et climato-sceptique notoire. Sauf que la scène a été filmée en 2021, à plus de 500 kilomètres de la Sicile.