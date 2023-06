VIDÉO - Incendies géants au Canada : le Québec touché à son tour

"C'est un monstre", commente un pilote en survolant un des incendies en cours, dont les fumées tutoient les nuages. Après l'ouest du pays et les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan au début du mois de mai, c'est au tour de l'est, avec la Nouvelle-Écosse et maintenant le Québec, d'être touchés par d'immenses feux en raison d'un temps chaud et sec. Au total, plus de 2,7 millions d'hectares ont déjà brûlé en 2023 dans le pays, soit huit fois plus que la moyenne des 30 dernières années, selon les autorités canadiennes. Et il y a actuellement 214 incendies actifs dont 93 hors de contrôle sur l'ensemble du pays.