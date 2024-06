Les États-Unis affrontent au même moment de nombreux incendies, dont deux gigantesques dans l'Ouest américain. En Californie, les feux ont déjà détruit plus de 6000 hectares, tandis que des milliers de personnes ont été évacuées au Nouveau-Mexique. La sécheresse et la chaleur font craindre aux autorités un été de tous les dangers.

La progression du feu a été très rapide. Après quelques heures seulement, un mur de flammes s'élève dans le ciel du Nouveau-Mexique, plongeant parfois les lieux dans l'obscurité absolue, en plein jour. Plus de 6000 hectares ont déjà été ravagés, soit l'équivalent de la superficie d'une ville comme Nice.

Face à l'ampleur soudaine de cet incendie, 5000 personnes ont été appelées à quitter en catastrophe la petite commune de Ruidoso. Une zone qui subit une sécheresse extrême depuis un an, avec des températures dépassant les 30°C ces derniers jours. Dans l'ensemble de l'État, en proie actuellement à six incendies, dont deux particulièrement dangereux, les autorités ont déjà procédé à plus de 7000 évacuations.

Paysages réduits en cendres

Plus à l'ouest, la Californie continue de brûler elle aussi, à neuf endroits différents. Même si le vent s'est calmé, permettant aux pompiers de contenir la progression des feux, les flammes sont toujours là, parfois très impressionnantes. Leur travail est loin d'être terminé : au milieu de paysages en cendres, ils doivent désormais empêcher d'éventuelles reprises.

"Nous n’avions pas eu de gros incendies ces deux dernières années, en tout cas pas de cette taille", explique la capitaine Sheila Kelliher, porte-parole des pompiers du comté de Los Angeles, dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article. "La végétation a donc eu le temps de pousser, ce qui fait plein de combustible prêt à brûler. Avec le vent et la faible humidité, ça devient très sec." Au total, une cinquantaine de feux sont actuellement recensés dans tout le pays.