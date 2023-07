Incendies en Grèce : faut-il maintenir ses vacances ? L'avis des agences de voyage

Malgré le large sourire de leurs enfants, Catherine et son mari ne sont pas encore complètement détendus. La famille a bien failli annuler ses trois semaines de vacances en Grèce. "J'ai eu peur que l'on ne puisse pas atterrir à Athènes à cause des fumées, et ensuite, évidemment, on a toujours peur que les incendies ne viennent nous rattraper", explique la mère de famille dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Mais elle a finalement décidé de maintenir malgré tout son voyage, et s'apprêtait lundi après-midi à embarquer avec ses proches à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Ils ne sont pas les seuls à vouloir rallier comme prévu leur destination de vacances, même si les flammes continuent de ravager une partie des îles touristiques grecques de Rhodes, de Corfou et d'Eubée, alors que des températures devraient atteindre les 44 degrés ce mardi. "Nous avons encore trois jours difficiles devant nous", a mis en garde lundi le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Sans que cela perturbe les projets de nombreux touristes. "Cela ne m'inquiète pas du tout, pour l'instant sur l'île de Lesbos il n'y a pas d'incendie", souligne une voyageuse. "C'est déjà organisé, déjà programmé, donc j'y vais", lance une autre.