VIDÉO - "Incroyable" : en Islande, le spectacle éblouissant d'une nouvelle éruption de volcan

Pour certains spectateurs curieux et amoureux de belles visions, difficile de résister : "Quand on voit les coulées de lave et qu'on entend le craquement de la roche qui se solidifie, c'est tout simplement incroyable", dit l'un d'eux dans le sujet ci-dessus. Reste que la pollution aux gaz, notamment de dioxyde de soufre, "est élevée et dangereuse" sur le site, a mis en garde l'IMO, qui déconseille aux touristes de s'y rendre avant des estimations plus précises et fermé l'accès au site vers 21h lundi soir.