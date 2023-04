VIDÉO - Le journaliste américain Evan Gershkovich maintenu en détention en Russie

Bras croisés et vêtu d'une chemise bleue à carreaux et d'un jean, Evan Gershkovich, souriant et l'air déterminé, a observé ses confrères présents brièvement dans la salle d'audience pour le filmer et le prendre en photo dans la cage de verre dévolue aux accusés. Ces derniers n'ont pas été autorisés à l'approcher ou à lui poser des questions avant l'audience.

L'arrestation pour "espionnage" de ce correspondant du prestigieux quotidien américain, la première affaire de ce genre depuis des décennies en Russie, s'inscrit dans un contexte de crise entre Washington et Moscou autour du conflit en Ukraine. Evan Gershkovich, sa famille, son employeur et les autorités américaines rejettent en bloc les accusations du Kremlin.

L'ambassadrice américaine à Moscou, Lynne Tracy, présente au tribunal, a pu lui rendre visite, lundi 17 avril, à la prison de Lefortovo, pour la première fois depuis le début de son emprisonnement. "Il est en bonne santé et a bon moral malgré les circonstances", avait-elle déclaré sur Twitter après la rencontre. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a de nouveau exigé le jour même la "libération immédiate" du reporter américain, connu pour sa rigueur et son amour de la Russie.