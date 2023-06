VIDÉO - Au moins 288 morts : l'Inde meurtrie par une terrible catastrophe ferroviaire

A 500 kilomètres de l'accident, la famille d'un jeune qui voyageait à bord du train a attendu plus de 10 heures un signe de vie de son fils. "On a commencé à appeler tout le monde pour avoir des nouvelles", explique sa mère, avant de poursuivre, sanglotant : "à 5 heures on a découvert qu'il était mort".

Après l'évacuation des corps, les pelleteuses ont envahi le terrain de l'accident pour commencer à déblayer les débris. Une enquête a été ouverte. Les premières pistes évoquent une défaillance de signalisation.