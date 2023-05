Inde : les autorités capturent un éléphant meurtrier... en "cavale" depuis 2017

Les conflits entre animaux et humains ne sont pas rares en Inde et les rencontre entre les pachydermes ou les tigres et les populations locales se sont multipliées ces dernières années avec la diminution, dans certaines régions, des espaces naturels sauvages. Les défenseurs de l'environnement pointent ainsi du doigt l'expansion des implantations humaines autour des forêts qui représentent les principales voies de passage des animaux sauvages. L'année dernière, les autorités indiennes avaient abattu un tigre surnommé "le mangeur d'hommes du Champaran" qui avait tué au moins neuf personnes dans l'est du pays.

Le changement climatique amplifie également ces rencontres dramatiques. Pour le tigre du Bengale - dont il ne reste que 130 spécimens dans cette partie du monde - la montée des eaux a poussé les pêcheurs locaux à s'aventurer sur le fleuve, lieu de vie du tigre, qui a vu, de son côté, son territoire s'amenuiser au fer et à mesure des années, multipliant les rencontres mortelles. En 2022, l'animal a tué 104 personnes en Inde et 31 entre janvier et février cette année.