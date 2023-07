VIDÉO - "La situation est terrible" : en Inde, les impressionnantes images des pluies de mousson

Des glissements de terrain et inondations causés par d'intenses pluies de mousson dans le nord de l'Inde ont fait au moins 29 morts, coupant certaines zones du monde, ont annoncé lundi des responsables locaux.

Les autorités attendent que la pluie cesse pour envoyer des hélicoptères afin de secourir 300 personnes bloquées, y compris des touristes, dans les régions de l'Himachal Pradesh, de Lahaul-Spiti et Kullu. Or, le service météorologique indien prévoit plus de pluies dans de grandes parties du nord du pays dans les prochains jours.