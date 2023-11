VIDÉO - Inde : les premières images des 41 ouvriers bloqués depuis 10 jours dans un tunnel effondré

41 ouvriers de la construction sont piégés depuis dix jours dans un tunnel routier effondré dans l'État de l'Uttarakhand, en Inde. Pour la première fois, ils ont été filmés vivants, ce mardi.

L'air épuisés et anxieux mais bien vivants. Emprisonnés depuis dix jours sous des gravats après l'effondrement d'un tunnel routier en Inde, 41 ouvriers de la construction ont été filmés pour la première fois. Dans une vidéo diffusée par les autorités et filmée par une caméra endoscopique que les sauveteurs ont pu leur faire parvenir, ils sont apparus barbus et portant leur casque de chantier. "Nous allons vous sortir de là sains et saufs, ne vous inquiétez pas", affirment, dans cette séquence, les sauveteurs aux hommes pris au piège.

Depuis l'accident, des pelleteuses s'affairent pour dégager un passage et permettre aux sinistrés de s'extirper de leur prison de pierre. Des tonnes de terre, de béton et de gravats ont déjà été retirés dans l'État de l'Uttarakhand, au nord de l'Himalaya, où une partie d'un tunnel routier s'est effondrée le 12 novembre. Mais les efforts de sauvetage sont compliqués par la chute de débris et les pannes répétées des machines de forage utilisées. D'ailleurs, l'armée de l'air a été obligée d'acheminer à deux reprises du nouveau matériel par avion.

Le secours des sinistrés, une "priorité absolue"

Une nouvelle phase du chantier a débuté ce mardi, avec des camions qui ont apporté sur le site des sections de tubes métalliques de la largeur d'un homme. Elles ont ensuite commencé à être soudés ensemble afin de créer une voie de sortie sûre pour les ouvriers, rapporte l'AFP.

Avant l'introduction de la caméra, les secours communiquaient avec une radio avec les personnes ensevelies. Un mince conduit permet aussi d'acheminer de l'air, de la nourriture et de l'eau.

"Tous les travailleurs sont sains et saufs", a déclaré le ministre en chef de l'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, dans un communiqué. "Nous essayons de toutes nos forces de les faire sortir rapidement sains et saufs", a-t-il ajouté, précisant que cette opération constituait une "priorité absolue" pour le Premier ministre Narendra Modi.

Le tunnel de 4,5 kilomètres en construction fait partie des plans d'infrastructures du gouvernement visant à réduire les temps de trajet entre certains des sites hindous les plus populaires du pays, ainsi qu'à améliorer l'accès aux zones stratégiques limitrophes de la Chine rivale.