Ouvriers bloqués sous terre en Inde : l'incroyable opération de sauvetage pour les ramener à la surface

Depuis près de deux semaines, 41 ouvriers sont pris au piège dans un tunnel qui s'est effondré dans le nord de l'Inde. Engagés dans une opération de secours périlleuse, les secouristes ne sont désormais plus qu'à une douzaine de mètres de leur objectif. Pour l'heure, un simple tuyau permet de relier ces hommes au monde extérieur.

Bulldozers, excavatrices, brancards... et un simple tuyau pour fournir de la nourriture : c'est une opération particulièrement périlleuse qui se joue près du tunnel de Silkyara. C'est là, dans le nord de l'Inde, que 41 ouvriers sont pris au piège depuis bientôt deux semaines. Les secouristes, tout proches du but, ont redoublé d'ingéniosité pour permettre aux employés de prendre leur mal en patience.

Le contact visuel avec les ouvriers a été établi pour la première fois mardi, grâce à une caméra endoscopique envoyée par les sauveteurs à travers un tuyau d'un diamètre de 10 cm, leur seul lien avec le monde ces derniers jours. Divers produits de première nécessité leur ont ainsi été acheminés : de l'oxygène, de l'eau, mais aussi des aliments tels que des pois chiches ou des fruits secs.

De la marche et du yoga

Depuis, un autre tube, cette fois d'un diamètre de 15 cm, a été installé, permettant de faire passer des objets plus volumineux, notamment "des médicaments, des téléphones portables et des chargeurs", selon la BBC. Il a aussi permis de leur envoyer un premier repas chaud, un khichdi (plat de riz et de lentilles) "emballé dans des bouteilles".

Le soutien est aussi moral. Selon Reuters, un psychanalyste a été envoyé sur le site. Il a conseillé aux ouvriers de marcher autant que possible et de pratiquer du yoga, puisqu'ils disposent d'un espace suffisant, mesurant 8,5 mètres de haut et s'étendant sur environ deux kilomètres de long.

Forages et dynamitage

Depuis le 12 novembre, date de l'effondrement, les efforts de sauvetage ont été compliqués et ralentis par les chutes de débris et des pannes successives de machines de forage, cruciales pour secourir les ouvriers. L'objectif ? Les faire passer à travers un large tube d'acier d'une longueur de 57 mètres à travers les décombres.

Les sauveteurs ont aussi commencé à dynamiter et à forer à l'autre bout du tunnel inachevé, long de près de 500 mètres, dans le cas où l'itinéraire passant par l'entrée principale du tunnel serait impossible. Des préparatifs ont également été effectués afin de creuser un puits vertical situé juste au-dessus, ce qui semble cependant risqué.

Si tout va bien, l'opération sera terminée ce soir Pushkar Singh Dhami, ministre en chef de l'État d'Uttarakhand

Après des jours de lents progrès, une percée soudaine et rapide s'est produite mercredi avant d'être ralentie à seulement 12 mètres du but. "Nous ne savons pas ce qui peut se produire mais nous sommes prêts à y faire face", a déclaré ce jeudi le ministre en chef de l'État himalayen d'Uttarakhand. "Si tout va bien, l'opération sera terminée ce soir", a-t-il ajouté, précisant que les ouvriers pris au piège "gardent le moral".