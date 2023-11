VIDÉO - Pollution de l'air : New Delhi fait face à une "air-pocalypse"

C'est un brouillard jaunâtre et toxique qui stagne actuellement au-dessus la capitale indienne New Delhi, aggravant encore davantage la qualité de l'air dans cette ville qui figure en temps normal parmi les plus polluées du monde. IQAir, une société suisse de surveillance de la qualité de l'air, a indiqué que le niveau de particules PM 2,5, décrites comme les plus dangereuses, est mesuré à un niveau 35 fois supérieur au plafond maximum fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les autorités, face aux risques encourus, ont décidé la fermeture pour deux jours au moins de toutes les écoles primaires à travers la capitale. Le brouillard toxique qui met en péril la santé des habitants est alimenté par les brûlis agricoles, ainsi que par les émissions industrielles ou le transport routier. Un cocktail toxique qui stagne dans la mégapole surpeuplée, où sont rassemblés pas moins de 30 millions d'habitants.