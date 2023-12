VIDÉO - Inde : un nuage de pollution "dangereux" recouvre New Delhi

Une brume toxique recouvre la capitale indienne, New Delhi, ce dimanche 24 décembre. Une journée classée "dangereuse" par les autorités. New Delhi est considérée comme la deuxième ville la plus polluée au monde.

New Delhi étouffe à nouveau. La capitale indienne était recouverte, ce dimanche 24 décembre, par une brume toxique et particulièrement dense, comme en témoignent les images filmées par drones en tête de cet article. On y voit notamment la rivière Yamuna, à peine visible en raison de cette couche de pollution.

New Delhi a été classée par le groupe suisse IQAir comme la deuxième ville la plus polluée au monde à 7h30 GMT, avec un indice de qualité de l'air (IQA) de 329 qui la plaçait dans la catégorie "dangereuse".

Pollution mortelle

La qualité de l'air à New Delhi se détériore chaque année en hiver, lorsque l'air froid emprisonne les polluants provenant de sources telles que les véhicules, les industries, la poussière de construction et la combustion des déchets agricoles. L'activité agricole dans les campagnes environnantes joue un rôle particulier, avec la pratique du brûlis après les moissons de blé.

La pollution en Inde est devenue un sujet récurrent. Une étude publiée par le journal médical The Lancet en 2020 a estimé qu'elle avait fait l'année précédente près de 1,7 million de morts dans le pays.