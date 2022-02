Discours de Poutine sur l'Ukraine : les Occidentaux condamnent à l'unisson "une violation du droit international"

"La reconnaissance des deux territoires séparatistes en Ukraine est une violation flagrante du droit international, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et des accords de Minsk. L'UE et ses partenaires réagiront avec unité, fermeté et détermination en solidarité avec l'Ukraine", ont affirmé dans deux tweets séparés le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen après l'intervention du président Vladimir Poutine.