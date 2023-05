VIDÉO - Indonésie : la spectaculaire éruption du mont Merapi, l'un des volcans les plus actifs au monde

La dernière éruption majeure de ce volcan a fait plus de 300 morts en 2010 et provoqué l'évacuation de 280.000 personnes. C'était son épisode le plus violent depuis l'éruption de 1930 qui avait fait environ 1300 victimes. En 1994, une autre éruption avait tué une soixantaine de personnes. On dénombre près de 130 volcans actifs en Indonésie, archipel de plus de 17.000 îles et îlots situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique.