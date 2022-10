Indonésie : le match tourne au drame

Des milliers de fans envahissent un terrain de football en Indonésie. Leur équipe vient de perdre à domicile face au grand rival, suffisant à leurs yeux pour provoquer un mouvement de foule et s'attaquer à leurs propres joueurs et ceux de l'équipe adverse. Dépassées, les forces de l'ordre vont répondre avec une violence disproportionnée, à coups de matraques et de gaz lacrymogènes, justifiée selon le chef de la police après le constat de deux décès dans ses rangs.