Indonésie : un séisme frappe l'île de Java, au moins 46 morts et des centaines de blessés

L'île de Java avait pour sa part été touchée par un séisme de magnitude 6,3 en 2006, près de la ville de Yogyakarta (centre), provoquant environ 6.000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Un an plus tôt, un séisme de magnitude 8,7 frappant la côte de Sumatra, régulièrement touchée, avait tué plus de 900 personnes. Mais le pays reste marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra. Il avait entraîné la mort de 220.000 personnes dans toute la région, dont 170.000 pour la seule Indonésie.