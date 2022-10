VIDÉO - Indonésie : un match de foot dégénère, au moins 174 morts

Face à ce drame, le gouvernement indonésien a présenté ses excuses et a promis d'enquêter sur les circonstances de ce mouvement de foule qui en fait l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire du football après la catastrophe de Lima, en 1964, où au moins 300 personnes étaient décédées dans le stade national après la décision d'un arbitre. "Nous sommes désolés pour cet incident. C'est un incident regrettable qui blesse notre football à un moment où les supporters peuvent assister à un match dans un stade", après une longue interruption pendant la pandémie de Covid-19, a déclaré le ministre indonésien des Sports et de la Jeunesse, Zainudin Amali. Le ministre s'est engagé à examiner "de manière approfondie" l'organisation du match et le nombre de supporters dans le stade. Le stade contenait 42.000 personnes et était au complet selon les autorités. Quelque 3000 d'entre eux ont envahi le terrain en signe de colère après le match. "Interdirons-nous de nouveau la présence de supporters lors des matches ? Nous en discuterons", a ajouté le ministre.