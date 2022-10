Indonésie : un match tourne au drame

Les forces de l'ordre répliquent avec des gaz lacrymogènes en grande quantité et des coups de matraques. Selon le chef de la police, c'est en réponse aux décès de deux policiers dans les affrontements. Pris dans les mouvements de foule, des supporters chutent et sont piétinés sur le sol ou écrasés contre les grilles. Il y a eu des dizaines de blessés et de morts dans l'enceinte sportive et sur le trajet des hôpitaux de la ville de Malong.