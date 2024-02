VIDÉO - Influenceurs en Chine : l’intelligence artificielle à l’assaut d’un marché à 700 milliards d’euros

En Chine, deux tiers des consommateurs achètent depuis leur téléphone via des live streams. Porté par des influenceurs aux millions d’abonnés, ce marché progresse de 400 % par an. L’intelligence artificielle a commencé à les cloner pour que leurs directs ne s’arrêtent jamais.

"On travaille dans le futur. Ce qu’on vit ici arrivera bientôt en Europe et aux États-Unis", prévient, au micro de "Sept à Huit", Xavier Noebes, Français installé en Chine depuis dix ans et travaillant pour Buy Quickly. Cette entreprise, soutenue financièrement par le gouvernement chinois, a industrialisé le live stream. Dans ses locaux, comme le montre le reportage à voir en tête de cet article, plusieurs dizaines d’influenceurs, dormant sur place dans des alcôves, se relaient pour vendre en direct sur les réseaux sociaux des produits de luxe, 24 heures sur 24. Mais ils pourraient, à terme, se retrouver sans emploi.

Ce n’est pas à cause de la conjoncture économique. Bien au contraire, le marché du live shopping, version futuriste du télé-achat, pèse près de 700 milliards d'euros et croît de 400% par an en Chine, où près des deux tiers des habitants, soit 650 millions de personne, ont pris l’habitude d’acheter ainsi en direct, que l’on parle de vêtements, de bijoux, de produits de beauté, de fruits et légumes frais… Dans ce pays, vous pouvez scanner n’importe quel objet se présentant à vous pour que votre smartphone vous propose instantanément plusieurs live streams en train de le vendre.

Les influenceurs vedettes, dont les abonnés se comptent en millions, voire en dizaine de millions, y ont fait fortune en se spécialisant dans l’animation de ces directs frénétiques durant lesquels plusieurs dizaines de milliers d’articles par minute sont vendus. Une streameuse confie à TF1 gagner au moins 20.000 euros par mois, grâce aux commissions qu’elle touche à chaque vente. Les superstars peuvent toucher 120 millions d'euros par live stream. "Avant chaque direct, je fais une sieste d’une demi-heure, parce que je vais parler pendant quatre heures. Et puis je ne bois plus du tout, pour ne pas avoir envie de faire pipi, sinon les internautes vont quitter le live et je vais y perdre", témoigne une autre... Déjà de l’histoire ancienne ?

Selon MIT Technology Review, le salaire moyen des streamers chinois, dont certains peinent désormais à trouver du travail, a baissé de 20 % de 2022 à 2023. La faute à l’intelligence artificielle, et au développement de clones virtuels de ces influenceurs. Plusieurs entreprises chinoises, à l’instar de Xiaoice et Silicon Intelligence, vendent déjà ces avatars. Une minute de vidéo et environ 1.000 dollars (940 euros) suffisent pour créer un double numérique qui, lui, ne comptera pas ses heures. En novembre, celui de Chen Yiru, 9 millions de fans sur Weibo, a ainsi mangé des pattes de poulet pendant les quinze heures d’une vidéo en direct faisant la promotion d’une marque, a noté The Guardian.

Le futur, c'est maintenant

"Faire un streaming, c’est quatre à six heures de direct, une installation de décor, toute une préparation… Et au bout de deux heures, on fatigue, ou on se démotive si les clients désertent le live. Là, mon avatar restera dynamique, impeccable, il pourra même vendre la nuit quand je dors, y compris à l’étranger", s’émerveille, auprès de TF1, un influenceur spécialisé dans la vente de produits électroniques, venu se faire cloner en moins d’une heure dans une start-up.

"On peut changer l’arrière-plan, modifier la vitesse de la voix, le ton, lui faire parler n’importe quelle langue, déroule un technicien. Mais il y a encore des défauts, ça manque d’émotion, d’expression… Il faut travailler sur la fluidité du langage corporel. Heureusement, on progresse vite." En effet, au bout de quelques jours seulement, et pour un léger surcoût, l’avatar ayant pris vie devant nos caméras pourra lire les commentaires postés sur le chat du stream et y répondre en direct, ou encore ajuster son discours marketing au nombre de spectateurs.