Info/Infox : le candidat Lula souhaite-t-il fermer les églises évangéliques ?

Alors, on peut se demander comment le camp Lula a riposté ? Ses soutiens propagent, eux aussi, des fausses informations. Ils ont diffusé la photo d’un prêtre au visage tuméfié et ils accusent les pros-Bolsonaro de l’avoir agressé. Là aussi, c’est un montage, certes. Le religieux a vraiment été frappé, mais c’était en 2020 lors d’un braquage aux États-Unis. Il n’a donc rien à voir avec le Brésil. Et encore moins avec Bolsonaro.