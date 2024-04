Ingérence étrangère : Portal Kombat, le réseau de propagande russe ciblant l'Occident, continue son expansion

À la mi-février, le Viginum a révélé l'existence d'un réseau "structuré et coordonné de propagande russe" à destination de l'Occident. Selon un troisième rapport auquel TF1info a pu avoir accès ce lundi, ce réseau baptisé "Portal Kombat" est en train de s'étendre. L'organisme chargé de la lutte contre les ingérences numériques étrangère recense désormais 224 plateformes liées à ce réseau.

C'est une toile d'araignée parfaitement ficelée qui ne cesse de s'étendre. Dans un rapport publié ce lundi 29 avril, le Viginum, organisme chargé de la lutte contre les ingérences numériques étrangères, affirme que "Portal Kombat" est en pleine expansion. Ce réseau "structuré et coordonné de propagande russe", révélé par Paris le 12 février dernier, compterait de plus en plus de faux portails d'information destinés à diffuser le récit pro-Kremlin auprès d'un public toujours plus large.

31 nouveaux pays dans le viseur de Moscou

Pour rappel, derrière "Portal Kombat" se trouve un réseau composé de centaines de sites, visiblement similaires, alimentés quotidiennement dans plusieurs langues. Référencés sur Google, il visait initialement certains pays européens et les États-Unis afin de piéger les internautes avec des contenus qui légitiment la guerre contre l'Ukraine et des fausses informations susceptibles de déstabiliser les pays occidentaux. Mais tandis qu'initialement 193 sites internet aux caractéristiques proches avaient été identifiés, ce sont désormais 224 plateformes qui sont recensées dans ce nouveau rapport auquel nous avons pu avoir accès.

Depuis le 20 mars, et malgré les nombreux rapports à ce sujet, le Vignium a observé une extension de cette activité hostile vers d'autres zones géographiques. Dans son rapport, l'organisme affirme ainsi avoir identifié un "quadrillage informationnel" méticuleux visant les populations de "la quasi-totalité des membres de l'Union européenne". À présent, seuls l'Irlande, le Luxembourg et Malte ne possèdent pas leur propre version de "Pravda", cette plateforme au cœur du réseau Portal Kombat.

Ce à quoi il faut ajouter la création de 31 nouveaux noms de domaine ciblant des pays hors de l'UE, en Asie et en Afrique. Parmi les pays concernés, tous sont des pays dans lesquels l'Occident possède des intérêts. Par exemple, sur le continent africain, c'est la République centrafricaine, le Burkina Faso et le Niger qui sont visés, tandis qu'en Asie, des portails sont apparus dans les deux Corées, à Taïwan et au Japon.

Des plateformes affiliées à Portal Kombat pour leurs "caractéristiques techniques communes" avec les premiers sites identifiés en février. Tous partagent notamment une adresse IP "identique associée à un serveur localisé en Russie". Or, en février dernier, les agents chargés de la protection contre les ingérences numériques étrangères avaient précédemment mis en évidence le rôle majeur joué par l'entreprise TigerWeb, domiciliée en Crimée, et son fondateur dans la création et l'administration des sites du réseau Portal Kombat.

LES VÉRIFICATEURS - Comment les réseaux russes misent sur la propagande anti-JO Source : JT 20h WE

Comme avec le réseau historique, ces portails permettent non seulement de diffuser la propagande russe, avec des articles des agences de presse russe repris dans la langue locale, mais aussi de polariser le débat public. Les contenus présentent ainsi de manière récurrente des récits inexacts ou trompeurs, que nous avons déjà largement vérifiés. La semaine dernière, nous révélions par exemple comme le réseau Portal Kombat avait participé à diffuser la fausse infomation selon laquelle une "usine à trolls" anti-Trump avait été découverte en Ukraine. Le 23 avril, la version néerlandaise de "Pravda" assurait à tort que les Ukrainiens en âge de servir dans l'armée ne pourront plus utiliser les services consulaires à l'étranger.

Malgré les révélations de Paris, la nébuleuse de sites qui constitue le réseau Portal Kombat n'a donc pas cessé ses activités. Au contraire. Elle continue son activité et s'étend pour déstabiliser l'Occident et ses intérêts hors de ses frontières. Une véritable caisse de résonance pour la propagande russe qui constitue, s'il le fallait encore, une nouvelle preuve des ingérences numériques étrangères. Et qui sera au cœur d'une rencontre organisée ce lundi entre Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de l'Europe, et ses homologues polonais et allemands.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.