Inhumation d'Elizabeth II : un moment historique

À 20 heures 30 très précisément, la reine sera inhumée dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Un moment qui sera soustrait des regards et pourtant, il sera historique. L’inhumation sera faite dans la plus stricte intimité. La reine va reposer auprès de son époux et portera sur elle ses deux bijoux préférés : son alliance et une paire de boucles d’oreille.