Inondation en Italie : près de 40.000 déplacés

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a indiqué samedi qu'elle quitterait prématurément le sommet du G7, à Hiroshima, au Japon, pour rentrer en Italie et faire face à la crise. "Franchement, je ne peux pas rester aussi loin de l'Italie dans un moment aussi compliqué", a-t-elle déclaré, remerciant les 5000 personnes - membres des équipes de secours et bénévoles - qui aident les sinistrés affectés par les inondations. Ce dimanche, la dirigeante d'extrême droite doit visiter les zones les plus touchées par ces crues.