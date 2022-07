Inondations à Sydney : évacuation en urgence

Plusieurs milliers d'habitants ont été appelés à évacuer à cause des inondations à Sydney (Australie). De toutes ses forces, une femme portant une bouée de sauvetage s'agrippe à un arbre. Impossible de traverser sans se faire emporter par le courant. Elle s'est fait surprendre en pleine rue, et en tremble encore. Comme elle, 29 personnes ont dû être secourues dans la nuit de samedi, 2 000 autres ont été évacuées. Pour le moment, on ne dénombre aucune victime.