Inondations à Sydney : évacuations en urgence

Et la situation pourrait s'aggraver. Ce barrage dans la vidéo en tête de cet article, filmé en 2021, alimente Sydney en eau. Il serait sur le point de déborder, tout comme de nombreux cours d'eau. Les autorités multiplient les ordres d'évacuation. "Nous sommes désormais confrontés à des dangers sur plusieurs fronts : crue soudaine, inondations fluviales et érosions côtières. Il s'agit d'une situation d'urgence potentiellement mortelle", prévient Stéphanie Cooke, ministre des services d'urgence et de la résilience de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie).