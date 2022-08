Plus de 1000 morts, un million de bâtiments détruits... le Pakistan ravagé par des pluies historiques

Les pluies dévastatrices de la mousson, débutée en juin, ont déjà fait 1000 victimes. Près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagés, selon le gouvernement, emportées par les rivières en crue. Plusieurs villages ont déjà été engloutis. Samedi, des milliers de personnes vivant à proximité de cours d'eau, dans le nord du pays, ont d'ailleurs reçu l'ordre d'évacuer leurs habitations.

Selon l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA), depuis le début de la mousson, les inondations ont ravagé plus de 80.000 hectares de culture, détruit 3100 kilomètres de routes et emporté 149 ponts. À Sukkur, à plus de 1000 kilomètres, au sud de Swat, les terres agricoles irriguées par l'Indus étaient sous l'eau et des dizaines de milliers de personnes ont trouvé refuge sur des routes surélevées et des autoroutes.