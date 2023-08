Inondations en Chine : au moins 11 morts et 27 disparus

Le bilan ne cesse de s'alourdir. Alors que le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie une partie de la Chine depuis vendredi dernier, les pluies diluviennes et inondations qui frappent Pékin et ses environs ont fait au moins 11 morts et 27 disparus, selon le média d'Etat CCTV, qui cite les autorités municipales chargées de la lutte contre les inondations.

Un pompier qui participait aux opérations de sauvetage a notamment perdu la vie. Quatre secouristes professionnels d'une organisation non gouvernementale, tombés à l'eau, figurent quant à eux parmi les personnes disparues.