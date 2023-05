VIDÉO - Inondations en Italie : l'émouvant chant des bénévoles pour garder espoir

C'est leur façon de garder espoir. Alors que les pluies continuent de frapper la région italienne d'Émilie-Romagne, dans le nord-est du pays, des communes sont entièrement inondées et des centaines de glissements de terrain ont rendu les routes impraticables. Pour garder le moral, les sinistrés et bénévoles se réunissent régulièrement, pendant quelques minutes, pour chanter et danser dans les rues.