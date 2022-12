VIDÉO - Portugal : les images impressionnantes des inondations à Lisbonne

Les images sont impressionnantes. Des inondations monstres se sont abattues sur Lisbonne et sa région, au Portugal, dans la nuit de mercredi à 7 à jeudi 8 décembre, prenant les habitants au dépourvu. En une heure, il a plu l'équivalent de trois semaines de pluie, causant la mort d'au moins une personne, selon les autorités. Le sud du pays a été placé en alerte rouge vents violents et pluies, et la population a été appelée à rester chez elle.

Le métro, des routes et des tunnels ont été inondés, certains accès ont été fermés. L'aéroport de la capitale n'a pas non plus échappé aux inondations, provocant sa fermeture et le déroutage de deux vols cette nuit. Il est de nouveau opérationnel depuis ce matin, a fait savoir une porte-parole. La victime est une femme de 55 ans, qui vivait dans un appartement en sous-sol, dans une commune en périphérie de Lisbonne. Son mari a pu être secouru à temps.

Si les inondations ont été aussi fortes, cela s'explique notamment par la topographie de la ville et ses communes alentour, qui sont très bétonnées, laissant peu de place à l'évacuation des eaux. Le maire a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé des travaux prochainement pour aménager des canaux nécessaires à cette évacuation.