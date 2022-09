Inondations meurtrières en Italie

Un peu plus loin, les pompiers évacuent les résidents d'un quartier sinistré en canots pneumatiques. En deux heures, il est tombé à Sassoferrato, l'équivalent de six mois de pluie. Les intempéries ont fait plusieurs morts, dont au moins un enfant. Des personnes sont toujours portées disparues. Dans les localités les plus touchées, l'eau et l'électricité ont été coupées, les écoles ont été fermées.