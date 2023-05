VIDÉO - Inondations meurtrières en Italie : "D'un coup, l'eau est arrivée de partout"

De leur jardin, il ne reste qu’une immense mare. Ce mercredi, alors que le centre de l'Italie a été frappé par de violentes intempéries et des inondations, l’eau a même atteint jusqu’à un mètre de haut. "Il va falloir tout nettoyer, il faut qu’on trouve une pompe pour aspirer l’eau", explique Silvano Pollini, un habitant de Sant'Agata sul Santerno, petite ville du cœur de l'Émilie-Romagne.

À l’intérieur, la maison n’est plus inondée, mais le sol est recouvert de boue. Tout l’électroménager est endommagé. La famille reste sous le choc. "On a entendu un énorme grondement. Et tout d’un coup, boum ! Au début, l’eau n’était pas plus haute que deux doigts et puis, d’un coup, elle est arrivée de partout... On a couru se mettre à l’abri dans la maison. J’ai eu très peur", poursuit Silvano Pollini.