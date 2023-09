VIDÉO - Inondations meurtrières en Libye : comment expliquer un tel désastre ?

Après avoir touché la Grèce, la Bulgarie et la Turquie, la tempête Daniel a redoublé d'intensité au-dessus de la Méditerranée. "C'est vraiment le réchauffement climatique. L'eau de mer est plus chaude, il y a eu beaucoup de vapeur d'eau qui est allé dans l'air. Donc ça arrose pendant plusieurs heures et ça fait des cumuls (de pluie) qui sont impressionnants", nous explique Celine Llovel, experte en hydrologie.

Selon les organisations humanitaires, au moins 30.000 habitants ont dû quitter la ville de Derna. Dès ce mercredi, 53 sapeurs-pompiers français vont rejoindre le pays pour installer un hôpital d'urgence.