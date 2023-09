VIDÉO - Inondations meurtrières en Libye : Derna, ville martyre

Sur place, les secouristes semblent totalement dépassés par la catastrophe. Des équipes de secouristes envoyées par la Turquie et les Émirats arabes unis sont arrivées dans l'est de la Libye, selon les autorités. L'Algérie a annoncé l'envoi d'une "importante aide humanitaire" composée de produits alimentaires et médicaux, de tentes et de vêtements, à bord de huit avions militaires. L'Égypte a indiqué de son côté avoir envoyé trois avions d'aide ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage. La France a annoncé le déploiement d'un hôpital de campagne pour venir en aide aux populations sinistrées, tandis que les États-Unis ont décidé d'envoyer des "fonds d'urgence aux organisations de secours" et prévoient une coordination avec les autorités libyennes et l'ONU pour fournir un soutien supplémentaire.

Depuis le grand tremblement de terre qui a secoué la ville d'al-Marj en 1963, c'est la pire catastrophe naturelle que connaît la Cyrénaïque, province orientale de la Libye.