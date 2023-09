Inondations meurtrières en Libye : une catastrophe exacerbée par les troubles politiques

La mainmise du général Haftar, à l'est, étouffe encore la Cyrénaïque, et tout particulièrement Derna, bête noire du militaire. Ce dernier entretient une "méfiance amère" à l'endroit de la ville et de sa population, "marginalisée", et dont l'histoire politique est "particulière", nous explique Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye et chercheur au Royal United Service Institute. "Haftar assiège Derna entre 2015 et 2019. Après sa "libération", aucune contribution positive n'est apportée à cette ville dominée, où le maire et la police sont sous son joug, et qui n'a même pas d'hôpital", développe-t-il. Dernier exemple en date de son omnipotence, l'annulation du scrutin municipal prévu ce mois-ci, "parce qu'il ne voulait pas du candidat qui émergeait".