VIDÉO - Des milliers de morts après une tempête en Libye : comment expliquer un bilan aussi lourd ?

Le passage de la tempête a tout dévasté. Depuis lundi, les images des villes détruites de l'est de la Libye impressionnent : immeubles effondrés, coulées de boue dans les rues, rivières qui débordent... Le coup de vent et les importantes trombes d'eau tombées sur le pays ont notamment détruit une partie de la ville côtière de Derna, où les autorités recensent "plus de 2300 morts" et environ 7000 blessés. Peu habituée aux inondations, d'autant plus à cette période de l'année, comment expliquer que la Libye ait connu une aussi importante catastrophe naturelle ?