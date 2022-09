Un immense lac intérieur s'est créé au Pakistan après les inondations

Une image saisissante. Inexistant quelques semaines auparavant, un lac géant est apparu dans la province du Sindh au Pakistan. La photo, prise le 28 août par le capteur satellite MODIS de la Nasa, révèle l'étendu des inondations records qui touchent le pays.

Depuis la mi-juin, des précipitations inédites, les plus graves de ces 30 dernières années, ont recouvert plus d'un tiers du pays. Elles ont à ce jour tuées 1.162 personnes, blessées 3.554, et touchées près de 33 millions de personnes.