VIDÉO - Alaska : ils patinent sur un lac gelé totalement translucide

Une vidéo vue des millions de fois sur Internet fait le tour du monde ces derniers jours. On y voit un couple patiner sur un lac complètement translucide en Alaska. Un phénomène rare répondant au doux nom de "fenêtre de glace".

"Ça fait douze ans que je patine ici et je n’avais jamais rien vu de tel." Luc Mehl n’en revient toujours pas. Du 23 au 26 octobre, cet instructeur de sauvetage sur glace a vécu, avec sa compagne et quelques amis, une expérience de l’ordre de l’irréel : patiner tout en contemplant les profondeurs, allant jusqu’à 4 mètres, d’un lac gelé, totalement transparent. Le Rabbit Lake, en Alaska. Ce phénomène rarissime s’appelle poétiquement "fenêtre de glace", informe l’agence Reuters, qui a recueilli les propos du patineur après que ses vidéos ont fait le tour du monde via les réseaux sociaux.

"On voyait d’énormes rochers sous nos pieds, dont certains de la taille d’une voiture, s’étonne-t-il. On peut penser qu’ils sont tombés des montagnes autour il y a des milliers d’années, donc c’est fascinant de voir la topographie des fonds ici." Ce connaisseur des paysages locaux, né en Alaska, explique que "normalement ces lacs sont recouverts de neige quand l’eau gèle" et que c’est "un début d’hiver particulièrement froid et sec" qui lui a permis de vivre ce moment unique.

Un moment qui appartient déjà au passé car "la fenêtre n’est restée qu’une semaine, maintenant il y a 50 centimètres de neige dessus et il faudra attendre une dizaine d’années au moins avant que ça se reproduise". L’équilibre est subtil : habituellement, si l’on peut voir à travers la glace, c’est qu’elle est trop fine pour être arpentée. "C’est dangereux, a-t-il en effet répondu à un internaute dans les commentaires sous l’un de ses posts. Des personnes sont tombées (dans l’eau) cette semaine-là, mais il n’y a pas eu de problème. Il faut au minimum 4 pouces (10 centimètres environ) pour patiner en sécurité. Je l’ai mesuré avec mon piolet. À certains endroits, j’ai vu des poissons nager et même un rat musqué sous la glace." Irréel, on vous dit.