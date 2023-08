L'origine du mystérieux cylindre échoué sur une plage australienne enfin connue

On en sait désormais davantage sur cet objet qui a suscité intérêt et fascination. L'objet "non identifié" qui s'est échoué, mi-juillet, sur une plage au nord de Perth, en Australie occidentale, est un débris spatial, comme pressenti. "Nous avons conclu que le fragment [...] est très probablement un débris du troisième étage d'un lanceur de satellites polaires (PSLV)", a annoncé lundi l'Agence spatiale australienne (ASA). Il s'agit d'un engin de "moyen tonnage" exploité par l'Inde.