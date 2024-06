Aux États-Unis, un couple adepte de la pêche à l'aimant a remonté un coffre-fort du fond d'un lac du Queens, à New-York. À l'intérieur, près de 100.000 dollars. Problème, les billets sont en très mauvais état, comme vous l'explique le JT de TF1.

"Oh mon Dieu, chérie, encore de l'argent. Oh la vache les mecs, c'est que des billets de 100 !" James Kane n'arrive pas à y croire. Sa découverte a tout d'une pêche (à l'aimant) miraculeuse. Quelques minutes plus tôt, filmé par sa petite amie, il lançait sa ligne dans un lac du Queens à New York, sans se douter un seul instant qu'il allait remonter un trésor. "Oh ! C'est un coffre-fort !", lâche-t-il, surexcité, dans la vidéo du JT de TF1 à voir ci-dessus. Avant d'ajouter : "On a déjà trouvé des coffres-forts et on espère toujours qu'il y a un truc très cool à l'intérieur".

Je prévois d'emmener l'argent à Washington, à l'agence nationale où on imprime les billets, c'est le seul moyen de les restaurer. James Kane, pêcheur à l'aimant chanceux

Cette fois, James Kane ne va pas être déçu. "Oh, c'est de l'argent, ouais (...) Des liasses de billets, des billets de 100", s'exclame-t-il. "Quand j'ai vu les billets avec le 100 dollars, avec les hologrammes brillants dessus, je ne savais même plus quoi dire", se réjouit à son tour sa petite amie, Barbi Agostini. Au total, le butin s'élève à environ 100.000 dollars, soit 90.000 euros. La police de New York confirme que les billets sont vrais, et mène l'enquête, mais elle ne retrouve pas leur propriétaire.

Une autre bonne nouvelle pour James Kane, qui peut donc tout garder. Avec un bémol malgré tout : l'eau et la boue les ont bien abîmés. "Je prévois d'emmener l'argent à Washington, à l'agence nationale où on imprime les billets, c'est le seul moyen de les restaurer. Si ça ne marche pas, ils sont bons à jeter", dit-il. Le couple, qui tient une chaîne YouTube contant ses aventures "magnétiques", avait déjà mis la main sur des grenades de la Seconde Guerre mondiale, des fusils anciens du XIXe siècle ou encore des pièces de monnaies.

Et en France, qu'a-t-on le droit de faire si l'on trouve pareil trésor ? Il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, c'est que vous pouvez échanger des billets abîmés contre des neufs gratuitement dans une banque. La moins bonne, c'est que la moitié du trésor ira au propriétaire du terrain où il a été découvert ou à l'État si c'est sur le domaine public.