VIDÉO - Italie : un lion déambule plusieurs heures dans les rues après s'être échappé d'un cirque près de Rome

À 23h30, plus de cinq heures après son premier message appelant à la prudence, M. Grando a assuré sur sa page Facebook que le lion avait été "mis sous sédatif et capturé". "Maintenant, il va être pris en charge par le personnel du cirque", a-t-il ajouté, remerciant les services d'urgence et les volontaires qui ont apporté leur aide durant "ces heures de grande inquiétude".