VIDÉO - Nouvelle-Zélande : voici le village au nom le plus long du monde

Il faut dire qu'ici, les habitants ne sont pas très nombreux. Ce village est composé d'une famille seulement, et de trois maisons. Actuellement, huit personnes vivent dans celle de Catherina. Cette Néo-Zélandaise nous présente sa tante, et cela tombe bien, puisque nous avons une question à lui poser : "Comment s'appellent les gens qui vivent ici ?" "Comment on appelle les habitants d'ici ?!", reprend-elle, étonnée. Une fois de plus, c'est sans aucune hésitation qu'elle répond, le sourire aux lèvres et sur un air chantonnant : "Les gens de Taumata­whakatangihanga­koauau­o­tamatea­turi­pukaka­piki­maungah­oronuku­pokai­whenuaki­tanatahu".