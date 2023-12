VIDÉO - États-Unis : des automobilistes poursuivent... un chihuahua sur l'autoroute

Une vingtaine d’automobilistes ont tenté de rattraper un chihuahua qui s’était retrouvé sur une autoroute à New York. Plus de peur que de mal : le chien a couru au milieu des voitures durant de longues minutes, avant d’être finalement récupéré. Le JT de TF1 vous raconte cette drôle d'histoire.

C'est une scène folle, entièrement filmée par une caméra, qui a fait le tour des réseaux sociaux et que vous pouvez découvrir dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus. Celle d'un chihuahua qui se lance à toute allure sur une autoroute en pleine heure de pointe, autour de New York, le 5 décembre 2023. Voyant le canidé seul et effrayé, les automobilistes se lancent alors dans une course-poursuite effrénée pour tenter de le rattraper. Jusqu'à ce qu'une femme réussisse à l'intercepter.

"Le chien a couru sous ma voiture et s’est caché sous mon pneu. Quelqu’un m’a donné un sac, je l’ai ramassé et je l’ai mis dans la voiture", explique-t-elle auprès d’ABC Chicago. "Une fois que je l’ai mis dans la voiture, il s’est calmé, mais il tremblait comme une feuille", ajoute-t-elle. Plus de peur que de mal, donc.

Le chihuahua devenu star des réseaux sociaux

Les propriétaires du chien, nommé "Bean", ont expliqué qu’il s’était enfui sur l’autoroute après avoir été effrayé par les aboiements d'un pitbull. Bon réflexe, ils avaient posté une annonce pour signaler la disparition du chihuahua avec leurs coordonnées. De quoi permettre d'heureuses retrouvailles : "Bean" est désormais de retour dans les bras de sa propriétaire. "Je veux embrasser tout le monde. Je suis tellement heureuse qu'il soit de retour", a remercié Tammy Richardson.

Reste donc la vidéo immortalisant cette incroyable péripétie. Aux États-Unis, le chihuahua est devenu une star des réseaux sociaux. Sa course folle a déjà été vue près d'un million de fois.