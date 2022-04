Insolite : voyage au cœur du réacteur nucléaire

Mais à Zwentendorf, il n'y a jamais eu de trace d'uranium enrichi. Cette centrale, la seule d'Autriche devait la faire entrer dans l'air du nucléaire. Seulement, voilà, le 5 novembre 1978, les Autrichiens se prononcent contre l'énergie atomique à travers un référendum. Cout de la construction, 380 millions d'euros pour un site qui restera inerte plus de 30 ans, malgré les fantasmes les plus fous, comme le raconte notre guide. "Un entrepreneur a voulu transformer la centrale en parc d'attractions, mais le projet est tombé à l'eau. Un autre, un peu dingue, a voulu en faire un cimetière où les gens seraient enterrés debout. Et ça n'a pas marché. Tout comme un projet de film hollywoodien. Pendant 30 ans, tout a échoué", a-t-il dit.