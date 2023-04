Intelligence artificielle : attention à cette fausse image de Julian Assange en prison

Que sait-on maintenant de son origine ? La mention "Photo property of E" figure, barrée, sur l’image. Nous avons retrouvé le fameux "E", qui se fait appeler "The Errant Friend" sur Twitter et qui a posté la photo le 30 mars à 3h18 du matin, avec comme légende "Vous DEVEZ absolument libérer Julian Assange. C'est maintenant le moment. C'est maintenant que vous parlez, que vous vous levez." Son profil interpelle aussitôt.

Ce compte, qui se présente comme un fervent soutien de Julian Assange, n’est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà publié une photo de ce dernier, en tenue de prisonnier, le 17 mars dernier. "Jusqu'où iriez-vous pour libérer Julian Assange ?", tweete-t-il, énigmatique. C’est aussi un habitué de l’intelligence artificielle puisque, le 26 mars, il revendique la paternité d’une fausse photo de Donald Trump en train de prier.