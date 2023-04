Intelligence artificielle : au Koweït, une présentatrice virtuelle fait son apparition à la télévision

Cette journaliste virtuelle pourrait aussi adopter l'accent koweïtien, pour ressembler au maximum aux 4 millions d'habitants de cette monarchie pétrolière du golfe. Mais les responsables du projet ont déjà évoqué leur volonté que cette figure numérique "représente tout le monde". "Fedha est un ancien prénom koweïtien populaire qui fait référence à l'argent, le métal", indique Abdullah Boftain. "On imagine toujours les robots de couleur argentée et en métal, nous avons donc combiné les deux." La population du pays, composée de Koweïtiens et de nombreux expatriés, est censée être représentée à travers l'identité virtuelle de la présentatrice.