VIDÉO - Intempéries en Allemagne : voitures emportées, torrents de boue... les images spectaculaires des inondations

Des fortes pluies et de la grêle ont provoqué des inondations très importantes en Allemagne. Les habitants n'avaient pas vu de telles intempéries depuis 40 ans.

Les services météorologiques allemands avaient lancé jeudi 2 mai, à midi, une alerte de niveau 3 (sur 4). Et effectivement des orages très violents se sont abattus dès 16h. Comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article, des automobilistes sont restés à l'arrêt, bloqués par des cascades de boue.

Des orages, de la pluie, de la grêle et de la boue

En fin d'après-midi, de violents orages ont éclaté à l'ouest de l'Allemagne. La ville de Francfort a été confrontée à beaucoup de pluies, mais aussi de la grêle d'une extrême violence. Les cours d'eau ont rapidement débordé et se sont transformés en torrents de boue, emportant des branches d'arbres.

Certains automobilistes se sont retrouvés bloqués dans leurs voitures : "Il a commencé à pleuvoir à 18 heures, j'ai pris ma voiture et je suis resté bloqué ici", témoigne un conducteur dans le sujet de TF1 ci-dessus. "En 45 minutes, c'était foutu. Normalement, ça disparait vite, mais là, ça n'a pas été le cas."

Plus au sud, tout autour de Stuttgart, les orages ont été encore plus violents. La commune de Bisingen a été particulièrement touchée. En quelques minutes, le cours d'eau qui traverse la ville est sorti de son lit. Les rues du centre-ville et de nombreux commerces ont été inondés. Les habitants n'avaient pas subi de telles intempéries depuis 40 ans. Des centaines de secouristes ont été mobilisées toute la nuit. La situation s'est améliorée, aucune victime n'est à déplorer.