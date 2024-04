VIDÉO - Intempéries aux États-Unis : l'Oklahoma traversé à son tour par plusieurs tornades

De nouvelles tornades ont frappé dimanche les États-Unis, en Oklahoma cette fois. D'importants dégâts sont à déplorer et plusieurs personnes ont été blessées.

Outre-Atlantique, c'est la pleine saison des tornades. Alors que des dizaines d'énormes tourbillons ont ravagé vendredi le Nebraska et l'Iowa dans le centre des États-Unis, c'est en Oklahoma que de nouvelles tornades se sont formées dès la tombée de la nuit samedi, accompagnées de fortes pluies et de grêles, causant sur leur passage d'importants dégâts et des blessés dans tout l'État. C'est notamment le cas à Sulphur, Ardmore et près de Holdenville, tandis que des dégâts plus mineurs ont également été signalés à Oklahoma City, rapportent les services météorologiques américains (NWS).

Plusieurs festivals ont été annulés avant l'arrivée des tempêtes génératrice de ces tornades, comme de nombreux bals de fin d'année dans les lycées de la région.

La menace de tornade dans certaines parties de l'Oklahoma devrait persister toute la soirée, avec un risque d'inondation.

À titre de repère, au total près de 47 millions de personnes seraient exposées au risque des intempéries dimanche, de l'est du Texas vers le nord jusqu'à la haute vallée du fleuve Mississippi. Plus de 7 millions de personnes, du Texas au sud du Wisconsin, sont concernées par l'alerte aux tornades déclenchée tôt ce dimanche.

Pour rappel vendredi, au moins 70 tornades ont été enregistrées par les services météorologiques américains (NWS), l'essentiel autour de la ville d'Omaha, dans le Nebraska et près de l'Iowa. À Elkhorn, en banlieue d'Omaha, des images ont notamment montré des maisons rasées, des toits envolés, des arbres comme nus.